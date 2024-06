Künstler aus Südafrika in Düsseldorf Wie grenzenlose Verständigung funktionieren kann

Info

Kooperationen Das Projekt „Mime Art for Life – Mutmachen mit Pantomime“ würde seine Arbeit gerne in Düsseldorf fortsetzen und sucht dafür noch Kooperationspartner, die in ihren Einrichtungen Workshops mit den Künstlern aus Südafrika anbieten möchten. Kontakt, Infos und Vorschläge: info@mutmachen.de

Person Ein Leben für die Pantomime: Wolfgang Neuhausen spricht eine Sprache, die weltweit verstanden wird. Mit sechs Jahren trat er erstmals als Pantomime zu Bill Haleys „Rock around the Clock“ vor der Familie auf. Als Nemo machte der inzwischen 75-jährige Düsseldorfer eine weltweite Karriere mit Gastspielen in mehr als 40 Ländern. Seit Jahren engagiert er sich für Jugendliche in den Townships Südafrikas.