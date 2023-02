Jugendprojekte in Düsseldorf  Jugendliche überprüfen den Stadtbezirk 5

Solche eine Beteiligung, bloß in einem noch größeren Rahmen, strebt das Projekt „Jugend checkt Düsseldorf“ an, das von der Servicestelle Partizipation – eine Kooperation des Jugendrings und des Jugendamtes – koordiniert und umgesetzt wird. Nach und nach analysieren junge Menschen ihre Stadtteile, entwickeln Ideen, wie sie ihre Viertel positiv verändern wollen. „Das kann zum Beispiel durch das Aufstellen einer Sitzbank, längere Ampelphasen für Fußgänger oder die Verschönerung von Wänden mit Gemälden passieren“, zählen Mona Möntmann und Britta Kollmann von der Servicestelle auf. Sie waren in die Bezirksvertretung 5 gekommen, um das Projekt vorzustellen, denn dieses soll in diesem Jahr in diesem Stadtbezirk mit den Stadtteilen Kaiserswerth, Kalkum, Lohausen, Stockum, Angermund, Wittlaer durchgeführt werden.