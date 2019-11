Kommentar : Am falschen Ende gespart

Am falschen Ende gespart

Meinung Düsseldorf Ein Vorteil der nun auf den Weg gebrachten Tauschbörse ist, dass sie auf dem Umzugsmanagement des Wohnungsamtes aufbaut. Es gibt also eine eingeübte Praxis, die um finanzielle Anreize für Vermieter erweitert wird.

Doch das alleine reicht nicht. Wer eine neue Tauschkultur für eines der knappsten Düsseldorfer Güter etablieren will, hätte sich eine halbe, vielleicht sogar eine ganze Stelle für einen ambitionierten Mitarbeiter gönnen müssen. Klar, weiß man zu Beginn noch nicht, welche Kreise das Projekt zieht. Aber man hätte die Stelle bei der Caritas (oder anderswo) ja befristen und bei Bedarf verlängern können. So aber spart man am falschen Ende.