Sondersitzung : Das Problem wird nicht gelöst

Meinung Düsseldorf Jahrelang hat Düsseldorf alles getan, um attraktiv zu sein für Unternehmen, die auch auf die Arbeitskraft aus dem Umland angewiesen sind. Düsseldorf ist Pendlerstadt geworden, weil Düsseldorf es so wollte.

Und jetzt werden all diejenigen bestraft, die das Angebot angenommen haben oder die sich die Mieten in der Stadt schlicht nicht mehr leisten können. Alle reden vom ÖPNV, der gut ist, solange man in der Stadt lebt. Wer aber die Stadtgrenze verlässt, der weiß, dass die Anreise mit Bus und Bahn oft mühsam ist. Viele werden weiter mit dem Auto kommen, weil sie ihren Alltag einfach nicht gemeistert bekommen ohne Pkw. Weil sie Kinder haben, die sie betreuen müssen oder Eltern, die Pflege brauchen. Und die werden sich neue Wege suchen, durch andere Stadtteile, durch Eller oder Oberbilk. Und in kurzer Zeit wird dort die Luft schlechter. Vielleicht würde die Stadt mit einem Diesel-Fahrverbot sogar besser fahren, es wären vermutlich deutlich weniger Menschen betroffen.