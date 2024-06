Kritik wird schärfer Darum nennt der Düsseldorfer Oberbürgermeister das Pro-Palästina-Camp eine „unerwünschte Provokation“

Für Diskussionen sorgt das Thema auch bei den Bildungspolitikern in der Stadt. So bedauert Stefan Wiedon, Vorsitzender des Schulausschusses und CDU-Ratsherr, dass die seiner Einschätzung nach „von einer linken, tendenziell antisemitischen und populistischen Grundhaltung geprägten Proteste“ an deutschen Hochschulen nun auch Düsseldorf erreicht hätten. „Ich würde mir wünschen, dass es gerade an Universitäten wieder mehr Raum für einen pluralen Austausch und das Anhören von anderen Meinungen gibt.“ So wie die Proteste ausgerichtet seien, stehe aber häufig gerade nicht dieser freie Diskurs im Mittelpunkt. An vielen Hochschul-Standorten gehe es bei den Protestierenden dagegen um grenzwertige oder grenzüberschreitende Angriffe auf die andere Seite.