Weihnachtsbotschaft in Düsseldorf : Das Herz öffnen und Gott eine Chance geben

Diese Krippe (hier im Jahr 2013) wurde in der Maxkirche aufgestellt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Das predigen die beiden Düsseldorfer Seelsorger Joachim Decker und Heinrich Fucks am Fest.

Pfarrer Joachim Decker

Der Engel von Schlesien, Angelus Silesius, schrieb neben vielen geistlichen Texten auch diesen bedenkenswerten Satz: „Und wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren, doch nicht in Dir, Du wärst doch ewiglich verloren!“ – Wir feiern in den kommenden Tagen das Weihnachtsfest mit Geschenken, guten Wünschen, mit Liedern, Gedichten, mit Besuchen und gutem Essen! Wir haben unsere Häuser, Wohnungen, unsere Straßen und Kirchen festlich geschmückt! Ja, wir lieben die Weihnachtsbräuche, wir lieben dieses Fest der Feste!

Pfarrer Joachim Decker. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Doch sollten wir nicht vergessen, wo­rum es im Eigentlichen geht! Nein, ich meine nicht, dass Jesus vor gut zweitausend Jahren in einem Stall in Bethlehem zur Welt gekommen ist! Ich meine auch nicht, dass Maria bereit war, die Mutter des Erlösers zu sein! Ich glaube, das Entscheidende am Weihnachtsfest ist, dass Gott bei mir ganz persönlich ankommen kann! Dass ich ihm mein Herz öffne! Zugegeben, das ist nicht ganz leicht in unserer unruhigen, kurzlebigen Zeit.

Es ist eine Herausforderung im Hinblick auf unsere „Großwetterlage“ in Europa, auf der Welt, in den Kirchen, auch im privaten Bereich, aber unser Gott tritt in die Dunkelheit des Lebens wie ein Lichtstrahl, der auch den dunkelsten Winkel unseres Menschseins mit seinem Licht erfüllen will!

Geben Sie Gott eine Chance auch bei Ihnen geboren zu werden, dann werden Sie ein erfülltes Weihnachtsfest feiern können!

Superintendent Heinrich Fucks

Damals in der Grundschule kam Nikolaus immer in Begleitung seines Knecht Ruprecht in die Schule. Wir versammelten uns in der Aula. Nikolaus holte sein Buch heraus und las vor: Er nannte jeden Namen und erklärte alle Taten. Er wusste zum Glück nicht alles, was er aber sagte, das reichte aus, sich vor ihm zu fürchten. Die Strafe durch den Knecht war rein symbolisch. Die Furcht aber und die Scham ist mir noch plastisch in Erinnerung.

Kleiner wiederholte sich das Spiel an Weihnachten. Einen Wunschzettel durften wir aufstellen. Das war zwar nicht leicht, aber schwerer wog die Drohung, falls wir das Jahr nicht artig gewesen wären, dann gäbe es einen Teller Kohlen. Tatsächlich stand im Weihnachtszimmer immer ein Teller mit Kohlen. „Bekommen“ hat ihn niemand. Aber am Ende blieb das Gefühl, die Geschenke nicht ganz verdient zu haben. Recht verstanden haben sie, die Erwachsenen, die Gnade der Weihnacht nicht, sonst hätten sie sie nicht als Erziehungsmittel eingesetzt.

Superintendent Heinrich Fucks. Foto: Andreas Bretz/ANDREAS bRETZ

Tatsächlich geht es um mehr als kindlichen Ungehorsam, wenn Paulus auf die Gesellschaft rund um die Krippe schaut und feststellt: Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre. In der Begegnung mit Jesus kommt es zu Selbsterkenntnis. Tatsächlich geht es um uns und unsere Zukunft hier an der Krippe: „Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig – nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit.“