Ferien in Düsseldorf verbringen : Digitales Graffiti und Tape Art am Airport DUS

Düsseldorf Kindern und Jugendlichen bietet das Osterferienprogramm kreative Entfaltung in Kunstworkshops mit professioneller Anleitung.

Die Spraydosen halten die beiden Mädchen ganz nah an die große Leinwand, die Mitten im Shoppingbereich des Düsseldorfer Flughafens aufgebaut wurde. Mit den Dosen sprühen die Zwölfjährigen den Schriftzug „Frohe Ostern“ und Ostereier auf ihr Gemälde. Am Ende malen sie noch ihre Namen auf. Etwa 40 Minuten haben die Freundinnen überlegt, Farben gewählt und ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Ben Mathis, ein Künstler der Region und Frank, vom „Urban Artists“-Team, haben sie dabei unterstützt.

„Das Sprayen ist vollkommen digital, es kann nichts kaputt oder dreckig gemacht werden. Beim Malen gibt es verschieden Farben, Schablonen, Radiergummis und die Dicke der „Pinselstriche“ kann variiert werden. Und das alles ist digital“, sagt der Düsseldorfer Künstler Ben Mathis. Die Werke können nach Vollendung auf Fotopapier ausgedruckt und als Postkarte versendet werden. „Das typische Spraydosengeräusch wird von dem Programm erzeugt. Die Spraydosen funktionieren per Laser, wie bei einer Fernbedienung, damit wird das Programm gesteuert“, erklärt Frank von „Urban Artists“. Seine Künstlergruppe bietet Kreativ-Workshops, Aktivitäten und Teambuildings nicht nur in Deutschland, sondern weltweit an. „Das Besondere beim digitalen Graffiti ist, dass es so aussieht und sich so anhört, wie als würde man mit echter Farbe sprayen. Nur dreckig und stinkend ist es nicht.“, sagt der „Urban Artists“-Künstler. Außerdem mache das digitale Graffiti allen Spaß, es gäbe schnelle Erfolgserlebnisse, da die Farbe nicht verlaufen würde und nicht gewollte Linien einfach wieder rückgängig oder weg radiert werden könnten, sagt Frank.