Hotel in Düsseldorf Nach über 40 Jahren wird das Nikko umbenannt

Es gibt ein großes japanisches Hotel in Düsseldorf – und das heißt Nikko. Dieser Satz hatte mehr als 40 Jahre Bestand. Jetzt aber wird das Hotel an der Immermannstraße umbenannt. Nach der Übernahme des Hotels durch die irische Dalata Hotel Group im Februar dieses Jahres gibt der neue Betreiber die Umbenennung in Clayton-Hotel Düsseldorf bekannt. Das Haus reiht sich damit in das Dalata-Portfolio von insgesamt 50 Clayton- und Maldron-Hotels ein. Düsseldorf wird das erste Clayton-Hotel in Deutschland.