Eigenständige Marke : Der neue Auftritt des NRW-Forums

Düsseldorf So knallig wie möglich: Das Haus möchte nach der Zusammenlegung mit dem Kunstpalast eigenständiger auftreten. Die erste Ausstellung beginnt am 9. Oktober.

Mit dem erweiterten Spektrum nach dem Relaunch des NRW-Forums zeigt sich Alain Bieber zufrieden, ebenso mit der geteilten Verantwortung: „Manchmal war ich auch sehr allein“, sagt er rückblickend. „Ich bin auf jeden Fall erleichtert. Wir befruchten uns gegenseitig.“ Das Halbjahres-Programm, das er vorstellt, trägt seine Handschrift und setzt bei den Ausstellungen die bisherige Positionierung fort. Zunächst wird am 9. Oktober „#cute. Inseln der Glückseligkeit“ eröffnet, inspiriert von der Beliebtheit des Hashtags „cute“, was so viel wie niedlich, putzig oder süß bedeutet. Der Trend zu Einhörnern oder Hasenohren pflanzte sich von den sozialen Netzwerken bis in die Werbung, Robotik und Kunst fort. „Das Bedürfnis zu kuscheln und zur Niedlichkeit hat in Corona-Zeiten zugenommen“, sagt Bieber: „Wir lassen mal wieder den Glitzer regnen.“ Dennoch werde man in dieser Gruppen-Ausstellung mit Fotografien, Skulpturen, Video- und Rauminstallationen auch die dunklen Seiten des Themas beleuchten, die Ambivalenzen und Kippmomente.