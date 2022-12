Projekt in Düsseldorf Das neue Herz für den Kennedydamm

Der Kennedydamm hat für Autofahrer einen verbindenden Charakter erster Güte, es rauscht sich da so schön mit 80 Sachen durch die Stadt. Für Radler und Fußgänger ist die Schnellstraße unwirtlich und eine Trennung, die vielen Bürogebäude haben mit Lebens- und urbaner Aufenthaltsqualität eher wenig zu tun. Mitten im Kennedydamm soll nun ein anderes Signal gesetzt werden. Wo der DGB an der Hans-Böckler-Straße residierte, wollen die Düsseldorfer Entwickler Die Developer (Kö-Bogen I mit den Libeskind-Bauten) zwei Türme mit einem mächtigen Sockel errichten, der Angebote auch der Nahversorgung machen und zudem als eine Art Mobilitäts-Drehscheibe für Radler und Fußgänger dienen soll. Daher auch der modische Projektname „New Heart on the Block“.