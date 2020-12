Verkehr in Düsseldorf : Das nervt Fußgänger in den Stadtteilen

Das historische Kopfsteinpflaster auf dem Gerricusplatz stellt für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ein Hindernis dar. Foto: Marc Ingel

Gerresheim/Unterrath/Lichtenbroich Beim Abschlussworkshop für den Fußverkehrscheck in Düsseldorf wurden 30 konkrete Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Vor allem die Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit steht dabei im Fokus.

Fußgänger sind sicherlich die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Und während für Radfahrer in den Städten immer mehr getan wird – Düsseldorf ist hier ein Paradebeispiel – haben Personen, die auf Straßen und Bürgersteigen komplett auf ein Beförderungsmittel verzichten, lange ein Schattendasein gefristet. Genau an diesem Punkt sollte der Fußverkehrscheck NRW ansetzen. In Düsseldorf wurde mit Hilfe von Bürgern in den drei Stadtteilen Gerresheim, Unterrath und Lichtenbroich bei Begehungen vor Ort nach Stolperfallen und ungenügenden Bedingungen für Fußgänger gefahndet. Und siehe da: Beim digitalen Abschlussworkshop unter Leitung des Planungsbüros Via wurden nicht nur 30 besonders krasse Defizite, sondern auch konkrete Lösungsvorschläge mit unterschiedlichem Kosten- und Umsetzungsaufwand benannt.

„Die zahlreichen Hinweise und Anregungen aus der Bürgerschaft waren für uns sehr hilfreich“, sagt Florian Reeh, Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement. Bei den meisten Empfehlungen steht die Erhöhung der Verkehrssicherheit im Fokus. Dazu gehören beispielsweise die Verbesserung der Querungsmöglichkeiten und die Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit vor Schulen und Kindergärten. Zudem sollen Durchfahrsperren auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werden, da diese für Sehbehinderte potentielle Gefahrenquellen darstellen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der erforderlichen Verbesserung der Barrierefreiheit. Insbesondere Treppenanlagen stellen für mobilitätseingeschränkte Menschen häufig unüberwindbare Hindernisse dar. An drei Stellen soll daher geprüft werden, ob Treppenanlagen nicht durch barrierefreie Rampen ergänzt werden können. Auch ausreichende Gehwegbreiten und die Optimierung der Gehwegoberflächen sind in den Empfehlungen enthalten. Einige Beispiele aus den drei Stadtteilen:



Querungen optimieren An vielen Punkten im Stadtgebiet ist die Situation nicht optimal. An der Krahnenburgstraße in Lichtenbroich etwa gibt es eine Stelle, die von Schulkindern stark frequentiert wird. Dort fahren Autos aber zu schnell, Hecken versperren die Sicht, Elterntaxis verkomplizieren die Lage. Die Workshop-Teilnehmer einigten sich auf die Maßnahmeempfehlung, eine Einspurigkeit durch vorgezogene Seitenräume herzustellen – kurzfristig durch Markierungen oder Poller, mittelfristig durch einen Umbau. Darüber hinaus soll eine Querung mit differenzierten Bordhöhen und Bodenindikatoren geschaffen werden.

Am Ende des Volkardeyer Weges in Lichtenbroich fehlt jegliche Querungshilfe über die Straße. Foto: Marc Ingel

Am Volkardeyer Weg gibt es am Ortsausgang eine lange Strecke, die zum Schnellfahren einlädt, ohne, dass es hier eine Querungsmöglichkeit in Höhe der Bushaltestelle gibt – und das, obwohl hier neue Wohnhäuser entstehen. Die Empfehlung: Die Schaffung einer Querungshilfe soll überprüft und die Geschwindigkeit überwacht werden.

Die Stufen am Alten Markt in Gerresheim sind insbesondere für Sehbehinderte eine unnötige Stolperfalle. Foto: Marc Ingel

An der Ecke Heye-/Hatzfeldstraße in Gerresheim hat es in fünf Jahren acht Unfälle gegeben, an denen Fußgänger beteiligt waren. Autos fahren zu schnell, eine gesicherte Querung fehlt auch hier. Abhilfe soll jetzt womöglich die Installation einer Ampel schaffen, auch Geschwindigkeitskontrollen sind angedacht.



Konflikte mit Radfahrern Vor dem Penny-Markt an der Kalkumer Straße in Unterrath wird der Radstreifen auf dem Gehweg geführt – und das zudem in einer unübersichtlichen Kurve, vorbei an parkenden Autos und Hausvorsprüngen. Hier empfiehlt sich, den Radweg bald möglichst auf die Straße zu verlegen, das Schräg- in Längsparken abzuändern, würde außerdem für mehr Übersicht sorgen.

Eine solche steile Treppe wie hier am S-Bahnhof Unterrath ist für Senioren ein Horror. Foto: Marc Ingel

Sehr unübersichtlich ist die Situation an Bender- und Schönaustraße in Gerresheim. Die Radverkehrsführung ist nicht klar erkennbar, die Grünphase für Fußgänger viel zu kurz. Eine fußgängerfreundliche Ampelschaltung wäre hier dringend erforderlich, eine klare Trennung zwischen Radweg (auf der Fahrbahn) und Fußweg ebenfalls. Das rote Radwegpflaster wäre dann entsprechend überflüssig.



Oberflächen optimieren Das historische Pflaster auf dem Gerricusplatz ist für in ihrer Mobilität eingeschränkte Fußgänger ein Gräuel. Zumindest Gehwegschäden müssten öfters ausgebessert werden, Standards für Barrierefreiheit (etwa Laufbahnen) sollten in Zukunft in historischen Stadtgestaltungen mehr Berücksichtigung finden.



Treppen umbauen Treppen stellen etwa für Senioren, die auf einen Rollator angewiesen sind, oft ein unüberwindbares Hindernis dar. Eine solche befindet sich zum Beispiel am Unterrather S-Bahnhof als Zugang zur Siedlung am Mintarder Weg. Hier soll geprüft werden, ob der Einbau einer Rampe nicht möglich ist.

Vor dem Penny-Markt an der Kalkumer Straße kommen sich Fußgänger und Radfahrer schnell in die Quere. Foto: Marc Ingel