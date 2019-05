Hoffen auf hohe Wahlbeteiligung : Was man noch zur Europawahl in Düsseldorf wissen muss

Düsseldorf 414.000 Bürger können mit entscheiden, wer die Interessen der Region in Brüssel und Straßburg künftig vertritt. Mehr als 300 Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Warum es sich lohnt, am Sonntag zur Wahl zu gehen.

Was bringt uns in Düsseldorf eigentlich Europa? Diese Frage stellten in den vergangenen Wahlkampf-Wochen viele Bürger, für die Brüssel, Straßburg und die Europäische Union gefühlt ziemlich weit weg liegen. Dass ein solches Bauchgefühl täuschen kann, zeigt eine vom Büro des Oberbürgermeisters ins Netz gestellte interaktive Karte (unter dem Shortlink: t1p.de/e8gx). Wer auf die blauen Kästchen mit Euro-Zeichen klickt, erfährt beispielsweise, dass knapp 1,9 Millionen Euro in den Umbau der Freizeitstätte Garath fließen. Insgesamt 150 Millionen Euro aus EU-Töpfen waren es seit 2014 – allein in der Landeshauptstadt. Europa kann also sehr konkret sein. „Ich würde mich freuen, wenn am Sonntag möglichst viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer an die Urnen gehen und damit zeigen: Wir liegen im Herzen von Europa und Europa liegt uns am Herzen“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel. – Die wichtigsten Fakten zur Wahl am Sonntag im Überblick.