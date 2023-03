Keine Abfallberge für Düsseldorf Müll-Desaster in der Altstadt blieb aus

Weder an der Bolkerstraße noch an der Kurze Straße oder Ratinger Straße war zu erkennen, dass die Müllabfuhr streikte. Erwartungsgemäß fiel bei den Wirten in der Altstadt viel Müll an, doch sie hatten sich offenbar auf das Problem eingestellt. Denn nirgends gab es Müllberge. Die Straßen waren sauber wie etwa am Füchschen oder Ohme Jupp an der Ratinger Straße oder an der Partymeile an der Bolkerstraße. Viele Wirte wollten den Müll in ihren Kellern horten und ihn Anfang der Woche rausstellen oder sogar selbst zur Müllverbrennung bringen.