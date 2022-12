David Koch aus Düsseldorf Das Model mit dem markanten Gesicht

Da hat er mal einen Tag die Schule geschwänzt, ist stattdessen zum Shoppen in die Großstadt nach Frankfurt gefahren, wird auf der Straße von einer Agentin entdeckt und direkt als Model engagiert. Was sich nach altbekanntem Klischee anhört, hat David Koch vor elf Jahren live erlebt. „Es ging damals alles so schnell. Zwei Wochen später bin ich bereits auf der Fashion Week in Paris für Thierry Mugler gelaufen und in Mailand für Jil Sander. Es folgten Giorgio Armani, Calvin Klein in New York, Marken wie Givenchy und Diesel – die Liste ist lang“, erinnert sich der in Flingern lebende 31-Jährige.