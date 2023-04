Düsseldorfer Umweltinitiativen Aktive Umwelthilfe seit den 1980ern beim Naturschutzbund

Seit den frühen 1980er Jahren ist der bundesweit agierende Naturschutzbund (Nabu) auch in Düsseldorf mit einer Ortsgruppe aktiv. Mittlerweile gibt es in Düsseldorf rund 3400 Mitglieder. „Gerade ist die Tendenz auch steigend“, zeigt sich Blondin Schiefner-Földessy, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, erfreut. Sie ist, wie alle im Ortsverband, ehrenamtlich tätig. Einmal im Monat, immer am letzten Montag, gibt es ein offenes Treffen für Mitglieder und Interessierte. „Eine Voranmeldung ist aber ganz gut, damit wir entsprechende Plätze in der „Geissel“ in Bilk reservieren können“, meint Schiefner-Földessy.