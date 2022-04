Nachhaltigkeit in Düsseldorf : Was machen Klimaschutzmanager?

Am Schloss Benrath findet man – wie in vielen anderen Ecken der Stadt – viel Natur und Grün. In Zukunft dürfte es davon noch mehr geben, um die Stadt auf den Klimawandel vorzubereiten. Foto: Melanie Zanin/Stadt

Düsseldorf Bei der Stadt Düsseldorf sind seit 2019 vier Menschen eingestellt, die sich in der Verwaltung um das Thema Klimaschutz kümmern. Dabei koordinieren sie verschiedene Projekte und sollen so für CO2-Einsparungen sorgen.