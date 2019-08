Schützen in Düsseldorf : Das letzte Schützenfest in Flehe für den Chef

Karl-Wilhelm Hahnen wird nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Mehr als 20 Jahre hat er die Bruderschaft angeführt.

Seit 1998 ist Karl-Wilhelm Hahnen 1. Chef der St. Sebastianus Schützenbruderschaft in Flehe, „jetzt ist genug, es sollen mal Jüngere ran“, sagt der 69-Jährige, der in dieser Funktion am Wochenende sein letztes Schützenfest im Stadtteil feiern wird. Bei der nächsten Jahreshauptversammlung am ersten Adventssonntag wird er nicht mehr kandidieren. „Es war eine tolle Zeit, ich komme ja auch aus einer bekloppten Schützenfamilie, meine Kinder machen mit, und meine Frau Irene ist Rittmeisterin beim Amazonencorps. Ohne sie hätte ich das wahrscheinlich ohnehin nicht so lange durchgehalten. Auch dem Team im Vorstand kann ich gar nicht genug danken“, erzählt Hahnen, der sofort hinzufügt: „Natürlich möchte ich noch viele weitere Schützenfeste in Flehe erleben – aber eben nicht mehr in vorderster Front.“