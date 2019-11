Abriss der Brause in Düsseldorf : Das Leben schwer machen

Abriss der Brause in Düsseldorf

Meinung Düsseldorf Es ist schon ein starkes Stück, dass ein Investor zu solchen Tricks greift, um sein Projekt durchzudrücken. Ganz gleich, ob er nun das Recht auf seiner Seite hat oder nicht.

Mit der alten Tankstelle an der Bilker Allee geht nicht nur ein Teil von Bilk verloren, der Abbruch zeigt auch mal wieder, dass Düsseldorf leider viel zu oft vom Geld regiert wird, dass Subkultur und Menschen, die sich für deren Erhalt einsetzen, wenig Chancen haben.

Und er wird weitermachen, bis seine Häuser an der Bilker Allee stehen. Die Konsequenz sollte sein, dass diesem Investor das Leben schwer gemacht wird, der noch andere Immobilien in der Stadt besitzt, wie das Kronenhaus. So eine Tragödie darf sich nicht wiederholen.