Planer für Düsseldorf : Das können Familien unternehmen

Foto: David Baltzer

Düsseldorf Das Angebot reicht von Kraken im Aquazoo bis zur Welt zwischen Kindheit und Erwachsenwerden.

Kleine Philosophen Workshop für Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren. Die Teilnehmer betrachten das Leben wie eine Wundertüte mit den vielen Dingen, die da drin versteckt sind und über die man oft gar nicht nachdenkt. Das können Themen sein wie: Was sind Freunde? Was ist das Tolle an Haustieren? Warum sind wir manchmal traurig? Mittwoch, 8. Januar, und Mittwoch, 14. Januar, jeweils 15 Uhr, Kiwifalter GmbH, Kalkumer Schloßallee 100, Info: www.kiwifalter.de

Geheimnisvolle Tintenfische Drei Herzen schlagen in ihrem Mantel. Viele haben leistungsfähige Linsenaugen. Sie gelten als die intelligentesten Wirbellosen. Anlässlich der Ausstellung „Black Ocean“ informiert der Aquazoo über die Lebensweise von Krake, Tintenfisch und Co. An einem Aktionstisch darf jedes Kind einen eigenen Tintenfisch basteln. Bei den Infotischen stehen Naturobjekte und lebende Tiere sowie ein fachkundiger Ansprechpartner bereit. Abgesehen vom Eintritt fallen keine zusätzlichen Kosten an. Für die ganze Familie. Ohne Anmeldung, Freitag, 10. Januar, 14 Uhr, Aquazoo Löbbecke Museum, Kaiserswerther Str. 380, Telefon 8996157, Info: www.duesseldorf.de/aquazoo

Sternzeichen-Konzert Für das Sternzeichen-Konzert bietet die Tonhalle eine kostenlose Betreuung für Kinder ab vier Jahren an. Während die Kleinen gut betreut von Erzieherinnen und Tagesmüttern vergnügt herumtollen, können die Großen einen entspannten Vormittag im Konzert erleben. Treffpunkt für die Kinderbetreuung ist der Empfang im Kassenfoyer, eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Sonntag, 12. Januar, 11 Uhr, Tonhalle, Ehrenhof 1, Telefon 89 29 306, www.tonhalle.de