Tipps für Düsseldorf : Das können Familien unternehmen

Von bösen Zauberern, frechen Prinzessinnen, müden Spinnen und schwarzen Katern: Familien in Düsseldorf haben die Wahl zwischen Kindertheater und Naturerlebnissen.

#MACHMA Nature Am Jugendkulturtag am 25. Januar im Theatermuseum können Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren aus vier Workshops zwei auswählen. Außerdem gibt es Mitmachaktionen wie eine Recycling-Pflanzstation und eine Ideenwand für den Umweltschutz. #MACHMA ist ein Projekt von Jugendamt und Kulturamt. Die Teilnahme ist kostenlos. Samstag, 25. Januar, 10 Uhr. Anmeldung bis 20. Januar per E-Mail an: kulturrucksacknrw@kulturkomplizen.com, Telefon: 8996130