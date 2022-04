Nachhaltigkeit : Das Klimamobil der Stadt ist wieder unterwegs

Das Klimamobil auf dem Bücherbummel an der Kö. Christoph Gormanns (rechts) übernimmt die Beratungen, oft gibt es auch Kooperationen etwa mit der Verbraucherzentrale. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Mit dem Klimamobil ist die Stadt auch in diesem Jahr in den einzelnen Stadtteilen unterwegs, um über Förderungen zum Energiesparen und Klimaschutz zu informieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Informationen zu klimafreundlichem Wohnen und Förderprogrammen können die Bürgerinnen und Bürger ab dem 27. April bis in den August hinein vom Klimamobil bekommen. Das Beratungsangebot der Stadt fährt in den kommenden Monaten in unregelmäßigen Abständen in die einzelnen Stadtteile. Im April geht es um Wärmedämmung, alles rund um die Heizung ist das Thema im Mai. Im Juni und August können sich Bürgerinnen und Bürger über Photovoltaik informieren lassen.

Am 27. April hält der emissionsfreie Kleinbus auf dem Barbarossaplatz in Oberkassel von 10 bis 13 Uhr. Einen Tag später, am 28. April, gibt es auf dem Freiheitsplatz in Vennhausen Experteninfos im gleichen Zeitraum. Im Mai geht es am 3. Mai nach Eller auf den Getrudisplatz und am 4. Mai nach Benrath auf den Markt an der Hauptstraße, jeweils von 11 bis 14 Uhr.

„Der Gang zum Klimamobil lohnt sich“, führt Ingo Pähler, stellvertretender Umweltamtsleiter, aus, „und zwar durchaus mehrfach, da die städtische Förderung im Programm Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf in vielen Fällen mit den Förderprogrammen von Bund und Land kombinierbar ist.“ Am Klimamobil geht es um Förderprogramme für Energiesparen und Klimaschutz. Verbesserter Wärmeschutz der Fenster, des Dachs oder der Außenwand, regenerative Heizsysteme oder Stromerzeugung mittels Photovoltaikanlagen lauten einige der weiteren Themen, zu denen die Experten vor Ort beraten.

Infos zum Klimamobil und die zukünftigen Termine unter www.duesseldorf.de/klimamobil

(june)