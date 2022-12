Düsseldorfer Königsallee Das klassische Design der Kö soll es bald auf beiden Seiten geben

Auf der Ostseite der Kö liegt Herschenberger Granit auf dem Boden, es prägen Kandelaber und Poller in historisierendem Design das Bild. Selbst die Mülltonnen sind dazu passend in dezentem Grau gehalten. Die Gestaltung haben die Anlieger in den achtziger Jahren mitfinanziert und als der Kö-Bogen fertig wurde, haben sie vor zehn Jahren dafür gesorgt, dass dessen modernen Leuchtstelen nicht die Kö-Seite des Corneliusplatzes an der Theodor-Körner-Straße „verschönern“.