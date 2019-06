Kinderspielhaus in Düsseldorf : 40 Jahre Kunst, Kultur und Kickern

Düsseldorf Das Kinderspielhaus in Flingern ist seit der Gründung 1979 Kreativwerkstatt, ein Ort für Bildung und Spielspaß. Die Aktivitäten werden gemeinsam mit den Kindern stetig ausgebaut. Kulturangebote sind jedoch bis heute Schwerpunkt.

Die ursprüngliche Idee des Kinderspielhauses war es vor 40 Jahren, aus dem ehemaligen evangelischen Gemeindehaus einen überdachten Spielplatz für Kinder und Jugendliche in Flingern zu schaffen. Da­raus entstand eine kulturpädagogische Einrichtung, damals die erste ihrer Art. Zu den zahlreichen Angeboten gehören seit einigen Jahren eine Hausaufgabenbetreuung, aber auch Musik-, Medien- und andere Workshops mit Profis. Künstler wie „Bananensprayer“ Thomas Baumgärtel, Joseph Beuys oder Christo waren auch schon Gast in der Einrichtung und haben Werke in der hauseigenen Galerie ausgestellt. „Besonders ist, dass die Kinder die Möglichkeit bekommen, die Künstler kennenzulernen und auch Projekte mit ihnen umzusetzen“, sagt Lina Hoffmann.

Im Kinderspielhaus dürfen die Kinder selber entscheiden, was sie machen – das hat sich in 40 Jahren nicht geändert. Eine lange Tradition ist auch, dass die Kinder das Programm und Planungen auch aktiv mitgestalten können. Das Aktivitäten-Angebot, passt sich dementsprechend an die Wünsche der Kinder an. Aktuell planen einige Kinder an einem neuen Spielgerät im Garten mit. „Sie bringen sich mit kreativen Vorschlägen ein, zeichnen beispielsweise ihre Vorstellungen. Sie lernen aber auch, welche Entscheidungen getroffen werden müssen und bekommen so erst ein Gespür dafür, was so eine Neuanschaffung kostet.“