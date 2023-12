Kunst in Düsseldorf Das sind die Pläne des geheimen Kausal-Kollektivs

Was bleibt, ist zu beschreiben, was das Café Kausal so besonders macht und warum sich das Kollektiv diesen Ort als sein Domizil ausgesucht hat. Im Zentrum stehen große runde Tische, davor kleine Stühle aus einem Klassenzimmer. Jede Menge Bücher warten auf einem Bord an der Wand und in einem Regal auf Leser. Das Licht kommt von Vintage-Lampen mit Fransen und stets angezündeten Kerzen, die in fünfarmigen Haltern stecken.