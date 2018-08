Das junge Chamäleon von Vanessa Abels wird in Düsseldorf weiter gesucht

Düsseldorf Vanessa Abels bangt weiter um den ausgebüxten „Don Chamäleone“. Das Tier beschäftigt Menschen in der ganzen Republik. Entdeckt wurde es noch nicht.

Das gerade mal ein halbes Jahr alte Chamäleon „Don Chamäleone“ verschwand vor einigen Wochen aus Vanessa Abels Wohnung. Daraufhin veröffentlichte sie eine von ihrem Freund Karsten Brommenschenkel designte Anzeige und lobte einen Finderlohn aus. Abels besaß das Tier erst seit Mitte April und hofft nun, dass es spätestens im Herbst, wenn die Blätter von den Bäumen fallen, wieder auftaucht. „So ein Chamäleon kann acht bis neun Wochen ohne Wasser und Futter überleben, könnte sich aber bestimmt auch mit Insekten am Leben halten. Auch die Hitze ist so ein Tier gewöhnt, nur zu kalt darf es nicht werden“, sagt Abels. Ihr zweites Chamäleon, „Chamälia“ genannt, ist schon zwei Jahre alt. Für sie wurde „Don Chamäleone“ eigentlich geholt. Abels hatte gehofft, dass die Eier des Weibchens einmal befruchtet werden und Nachwuchs kommt. „Die Tiere, inzwischen ja leider nur noch Chamälia, leben bei mir frei. Das heißt natürlich nicht, dass sie wie ein Hund oder eine Katze frei herumlaufen, aber sie haben bei mir Ecken mit großen Pflanzen, UV-Lampen und kein Terrarium“, berichtet die Tierfreundin. Leider habe sich bis jetzt noch niemand bei ihr mit nützlichen Hinweisen gemeldet, erzählt Abels unserer Redaktion. Einmal habe eine Frau bei Facebook etwas gepostet, aber es war nicht Don Chamäleone. Außerdem sei sie in einer What‘s App Gruppe, in der verschiedene Leute unterwegs seien, die ein Chamäleon besitzen. „Ich finde die Gruppe super, die Leute sind sehr nett und leben in ganz Deutschland verteilt“, sagt Abels. Jedoch sei die Gruppe nichts für jeden, weil sie eben nicht aufgebaut sei wie ein Forum. Wenn „Don Chamäleone“ gesehen wird, kann man sich unter 0176-47046005 bei Vanessa Abels melden.⇥Elise Mund