Schulen in Düsseldorf : Albert-Einstein-Gymnasium wird in Rath ausgebaut

Rath Da nach wie vor ein Grundstück für einen Neubau fehlt, wächst die Schule der Jüdischen Gemeinde nun in ihrem Provisorium. Die Schulleitung geht davon aus, dass mindestens der älteste Jahrgang am vorübergehenden Standort sein Abitur machen wird.

Das Albert-Einstein-Gymnasium will an seinem Standort in Rath wachsen. „Wir planen, einen weiteren Teil des bereits genutzten Bürogebäudes übergangsweise für schulische Zwecke zu nutzen“, sagt Schulleiter Michael Anger. Das von der Jüdischen Gemeinde getragene Gymnasium ist provisorisch an der Theodorstraße untergebracht. Die Schule sucht schon länger nach einem geeigneten Grundstück für einen Neubau, bislang ohne Erfolg. Auch ein zwischenzeitlich angedachter Umzug in ein Schulgebäude an der Borbecker Straße in Unterrath war am Ende verworfen worden. „Weil Sicherheitsgründe dagegen sprachen“, sagt Anger.