Baustellen in Flingern Warum es jetzt in Düsseldorf einen gelben Zebrastreifen gibt

Seit kurzer Zeit gibt es in Düsseldorf den ersten Baustellen-Zebrastreifen. Acht gelbe Balken auf der Bruchstraße an der Ecke zur Schwelmer Straße machen dort jetzt einen Unterschied. So darf der achtjährige Sohn von Jana Mossanen endlich alleine zur Schule gehen, berichtet die 43-Jährige bei einem Besuch der viel befahrenen Stelle. Auch insgesamt könnten die vielen Kinder auf ihrem Weg zu Schule oder Kindergarten an der Flurstraße nun deutlich sicherer die Straße überqueren. „Die Autos halten endlich an“, sagt Mossanen.