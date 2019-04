Die Falschparker am Worringer Platz sind ein großes Problem. Sechs Prozent der Falschparker, die von der Rheinbahn in der gesamten Stadt erfasst werden, entfallen auf diesen Standort. In dem fotografierten Fall sorgte ein Falschparker für 40 Minuten Ausfall auf drei Linien. Die Parkplätze sollen durch einen höheren Bordstein so umgestaltet werden, dass die Autofahrer klarer die Grenzen ihrer Lücke erkennen.