Fest der japanischen Kultur Das ist der Termin für den Düsseldorfer Japantag 2025

Der Japan-Tag in Düsseldorf zieht jährlich Hunderttausende Besucher aus dem In- und Ausland an. Für das kommende Jahr steht der Termin nun fest: Am 24. Mai 2025 wird zum 22. Mal das große japanische Kultur- und Begegnungsfest gefeiert. Der Japan-Tag verspricht auch im kommenden Jahr ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Highlights.