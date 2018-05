Düsseldorf: Das ist der neue Chef des Zolls in Reisholz

Düsseldorf Sascha Sieberger leitet das Zollamt in der Bublitzer Straße. Dort ist er für 15 Mitarbeiter verantwortlich.

Das Zollamt in Reisholz hat einen neuen Leiter. Am 2. Mai hat Sascha Sieberger die Stelle angetreten und ist kein Unbekannter im Düsseldorfer Süden. Nach seiner Ausbildung bei der Behörde kam Sieberger 1997 an die Bublitzer Straße 25, arbeitete dort als stellvertretender Leiter der Einfuhrabfertigung. Nach einem Jahr wechselte der heute 43-Jährige in die Bußgeld- und Strafsachenstelle beim Hauptzollamt Düsseldorf, war anschließend beim Hauptzollamt in Krefeld beschäftigt. Viel Erfahrung bringt der Neusser mit nach Reisholz: 14 Jahre war er im Bereich Betriebsprüfung und für eineinhalb Jahre im Bundesfinanzministerium für Marktordnung und Außenwirtschaft zuständig.