Neu in Düsseldorf Das ist das Kunstfestival auf der Graf-Adolf-Straße

Die Graf-Adolf-Straße und die Straßen drumherum hatten durch Kinos, Theater, Cafés und Gastro-Paläste schon immer eine so großstädtische wie kulturelle Prägung. Die Meile ist ein urbaner Schatz mit Schrammen, der unter viel Verkehr leidet und aufpoliert gehört. Einen Beitrag dazu will in den nächsten Wochen das Kunstprojekt „Eine Straße“ von Markus Ambach leisten. Los geht es damit offiziell am Samstag. Hier eine Arbeit von Moritz Riesenbeck, der ein Mini-Haus aus Japan nachgebaut hat. Die Wohnkugel Capsule steht am Schwanenspiegel, ihr Fenster sieht aus wie ein großes Bullauge. Wenn man reinschaut, wird man gefilmt und sieht sich auf dem kleinen Bildschirm über dem Bett.