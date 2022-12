Augeh-Tipps Das ist am Wochenende in Düsseldorf los

Verkaufsoffener Sonntag Die Innenstadt war in der vergangenen Woche an der Reihe, nun dürfen die Geschäfte in vier Stadtteilen öffnen. In Pempelfort, Oberkassel, Kaiserswerth und Benrath ist der Sonntag von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen. Als Anlass dient jeweils der Weihnachtsmarkt im Stadtteil. Den Händlern bleibt es selbst überlassen, ob sie sich jeweils an der Sonntagsöffnung beteiligen. Es ist der letzte verkaufsoffene Sonntag in Düsseldorf in dieser Adventszeit.