Tipps in Düsseldorf : Das ist am Wochenende los

Willkommene Abkühlung im Volksgarten: Hisha (mit Mütze) genießt das Nass. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Lange haben die Düsseldorfer sich gedulden müssen, doch jetzt gibt es wieder viel zu erleben – und das bei allerbestem Sommerwetter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Das Wochenende verspricht bestes Wetter und mit den sinkenden Inzidenzzahlen sind immer mehr Veranstaltungen – draußen wie drinnen – möglich. Allerdings ist häufig auch weiterhin nur eine begrenzte Besucherzahl zugelassen oder eine Anmeldung ist notwendig. Bei Veranstaltungen in Innenräumen wird zudem für den Besuch häufig ein negativer, tagesaktueller Schnelltest oder Immunisierungsnachweis durch Impfung oder Genesung benötigt. Deshalb ist es ratsam, sich vorher über die Regeln zu erkundigen. Eine Auswahl:

Rundgänge Düsseldorf Tourismus startet wieder mit seinen Führungen, die auch für eingefleischte Düsseldorfer die Möglichkeit bieten, ihre Stadt aus neuen Blickwinkeln kennen zu lernen. Im Angebot sind am Samstag um 14.30 Uhr eine Führung durch den Medienhafen und am Sonntag um 11 Uhr eine Altstadtführung und zudem an beiden Tagen mehrere Panorama-Schiffstouren auf dem Rhein. Infos unter www.duesseldorf-tourismus.de.

Trödeln Mehr als sieben Monate konnte der große Flohmarkt am Aachener Platz nicht stattfinden. Am Samstag geht es endlich wieder los. Die Zahl der Besucher wird aber auf maximal 1500 Personen beschränkt, so dass es am Eingang zu kurzen Wartezeiten kommen kann. Der Trödelmarkt ist 20.000 Quadratmeter groß und besteht aus fünf Bereichen: Privattrödel, Antikmarkt, Wochenmarkt mit Waren des täglichen Bedarfs von Obst bis Fisch, Krammarkt sowie Gastronomie mit regionalen wie internationalen Angeboten.

Theater Das Junge Schauspielhaus zeigt am Sonntag auf seinem Vorplatz an der Münsterstraße 446 „Fleders fantastische Reise oder Fliegen lernen mit Drache“ für Kinder ab fünf Jahren. Das Stück ist bereits ausverkauft, aber mit etwas Glück gibt es noch Restkarten an der Tageskasse. Beginn ist um 16 Uhr. Infos unter www.dhaus.de.

Tiere Der Wildpark hat wieder täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Voraussetzung für den Tierbesuch ist eine vorherige Online-Anmeldung unter www.wildpark-duesseldorf.de. Die Buchung ist kostenlos und muss spätestens bis 9 Uhr am Tag des geplanten Besuchs getätigt werden. Zu sehen gibt es dann in der rund 40 Hektar großen Anlage rund 100 heimische Tiere, darunter auch ein paar Einwanderer wie Mufflons und Waschbären.

Der Aquazoo im Nordpark an der Kaiserswerther Straße hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Besuch ist vorerst nur mit Online-Buchung eines Zeitfensters unter www.westticket.de möglich. Die Familienkarte kostet 18 Euro

Rudelgucken Die Fußball-Europameisterschaft ist gestartet, und da das gemeinsame Mitfiebern und Jubeln viel mehr Spaß macht, bieten Kneipen und Sportbars Public Viewing an. Dazu zählen beispielsweise das Café Mutts an der Pfalzstraße 17a, Zum goldenen Fass an der Dorotheenstraße 13a und die Kasematten Gastrobetriebe, das sind Cocktailbar 112, „Gosch Fischkutter“, das Bier-Restaurant „Zum Schlüssel“, „Frankenheim Bistro“ sowie „Café Bato“.

Stadtgeschichte Wie ein Hochzeitsfest vor über 400 Jahren gefeiert wurde, können kleine Besucher des Stadtmuseums an der Berger Allee 2 bei einem kindgerechten Familienangebot am eintrittsfreien Sonntag von 16 bis 18 Uhr erfahren. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt. Für Erwachsene gibt es von 15 bis 16 Uhr mit der Historikerin Elena Zehnpfennig einen Sammlungsrundgang zur europäischen Heiratspolitik in Düsseldorf.

Riesenrad Das „Wheel of Vision“ dreht sich noch bis Sonntag, 20. Juni, auf dem Burgplatz. Dann wird es abgebaut und kommt erst Mitte Oktober wieder zurück nach Düsseldorf. Zurzeit ist eine Mitfahrt wieder spontan ohne Corona-Test möglich. Erwachsene zahlen acht und Kinder fünf Euro für den Blick von oben auf die Stadt.

Film Am Sonntag findet im Atelier an der Graf-Adolf-Straße 47 die Premiere von „Tina“, einem Dokumentarfilm über das Leben der Sängerin Tina Turner, statt. Der Film wird im Original mit Untertiteln um 16 und 19 Uhr gezeigt. Infos unter www.filmkunstkinos.de.

Fotos Das Kunstarchiv Kaiserswerth präsentiert eine Ausstellung, die repräsentative Fotografien des Künstlerehepaares Hilla und Bernd Becher mit Druckwerken kombiniert. Gezeigt werden unter anderem Plakate, Kunstdrucke, Bücher, Broschüren, Zeitschriften und Einladungskarten in Kombination mit analog gefertigten Fotografien. Das Museum am Suitbertus-Stiftsplatz 1 (Eingang Stiftsgasse 2) ist am Wochenende von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Wasserspaß Die Freibäder Rheinbad, Allwetterbad Flingern und Strandbad Lörick sind geöffnet und die Besucher dürfen auch wieder die Liegewiesen benutzen. Welche Regeln dort gelten, steht online unter www.baeder-duesseldorf.de.