Die Oberkasseler Brücke ist nicht die erste Brücke an diesem Standort. Bei ihrer Errichtung zwischen 1969 und 1976 wurde sie erst 50 Meter rheinaufwärts gebaut und dann innerhalb weniger Tage an den jetzigen Standort verschoben, um dort die zurückgebaute alte Brücke zu ersetzen. So musste der Verkehr nicht für die gesamte Bauzeit unterbrochen werden.