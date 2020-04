Kostenpflichtiger Inhalt: Neubau in Düsseldorf : Das Ingenhoven-Tal ist jetzt grün

Das Ingenhoven-Tal, fotografiert von der Spitze des Dreiecksgebäudes aus, auf dessen Rasen sich bald die Menschen setzen können. Die Hainbuchen am Geschäfts- und Bürohaus sind ergrünt. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Düsseldorf erlebt in diesen Tagen das angekündigte grüne Wunder: Die Hainbuchen-Hecken am Neubau am Gustaf-Gründgens-Platz sind nehzu komplett ergrünt.