Schule im Aufbau : Wim-Wenders-Gymnasium geht neue Wege

Düsseldorf Gut zwei Jahre nach der Gründung ist das Gymnasium noch mitten im Aufbau. Mit innovativen Lehrmethoden möchte die Schule ihr Profil weiter schärfen. Dazu zählen Fecht-Projekte und eine Filmwerkstatt.

Es dauert noch einige Minuten, bis Maske und Brustschutz angelegt sind. Auch das Gewicht des Floretts fühlt sich noch ungewohnt in den Händen von Luca (12) und Nico (12) an. Dafür hat Gabor Papp an ihrer Haltung nichts mehr auszusetzen – die hat der Fechtmeister den Wim-Wenders-Gymnasiasten allerdings schon vergangene Woche ausgiebig eingebläut.

Für die Siebtklässler ist es die erste Praxisstunde im Fechten. Lange dürften die Unsicherheiten mit der Ausrüstung nicht mehr währen, schließlich werden die Schüler noch weitere zwei Jahre von Papp in die Kunst des Fechtens unterwiesen. Beim reinen Sportunterricht wird es dabei nicht bleiben „Fechten hat viel mit mathematischem Denken zu tun, beispielsweise beim Thema Balance oder beim richtigen Winkel der Beine“, sagt Schulleiterin Antonietta Zeoli. Kein Zufall also, dass Fechtmeister Papp studierter Mathematiker ist. Auch die Schüler merken schon, wie wichtig geometrisches Denken beim Fechten sein kann. „Die gehockte Haltung ist zwar auf Dauer anstrengend, erhöht aber die Treffsicherheit“, sagt Luca. Warum er sich für das ungewöhnliche Fach entschieden hat? „Das war mein Erstwunsch. Ich wollte Sport machen und gleichzeitig etwas Neues ausprobieren, was ich noch nicht kannte.“

Was die Mathematik beim Fechten ist, umfasst beispielsweise Kultur und Sprache in der schulischen Filmwerkstatt. Die befindet sich derzeit mit der Wim-Wenders-Stiftung in den Planungen für ein Filmprojekt im sizilianischen Palermo. Ab der Oberstufe können die Schüler dann spezifische Meisterkurse wählen, die sie ganz gezielt auf eine dem Abitur folgende Weiterbildung an einer künstlerischen oder wissenschaftlichen Hochschule vorbereitet. „Damit wollen wir der Schule ein Profil geben, was es so bisher in Düsseldorf noch nicht gibt“, meint Zeoli.