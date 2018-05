Düsseldorf : Das größte Angebot: FordPass Bike

So sehen die Räder von FordPass Bike aus. Die Nummer auf dem Rahmen muss man in der App eingeben. Foto: Laura Ihme

Wer ist der Anbieter? Unter dem Namen "FordPass Bike" bietet der Autohersteller in Kooperation mit der Deutschen Bahn 1200 Räder an mehr als 135 Stationen auf beiden Rheinseiten zum Leihen an. Damit ist er der größte Anbieter in der Stadt. Wie funktioniert das Ausleihen? Das ist mit der gleichnamigen App möglich. Über eine Karte lassen sich die Räder suchen. Hat man ein Rad gefunden, gibt man dessen Nummer (steht auf dem Rahmen) ein und erhält einen Code. Den gibt man auf dem Display am Lenkrad ein und schon öffnet sich das Schloss. Bei der Rückgabe muss man Selbiges an einer Station verschließen und sich auf dem Display abmelden.

Was kostet es? Einen Euro je halbe Stunde, plus drei Euro Jahresgebühr im Basis-Tarif. Ein Tagespass kostet 15 Euro. Im Komfort-Tarif zahlt man 49 Euro Gebühr pro Jahr, die erste halbe Stunde ist dann kostenlos und der Tagespass kostet zwölf Euro. Wie gut sind die Räder? Sehr gut. Jedes Rad hat sieben Gänge, der Sattel ist in der Höhe verstellbar und es gibt einen Gepäckträger. Kritik: Das Rad bei unserem Test wurde offenbar schon länger nicht genutzt, stand unter einem Baum und war leider völlig von Blütensaft verklebt.

Fazit Ein gutes Angebot. Dank großer Stückzahl muss man nie ein Rad suchen. lai

(RP)