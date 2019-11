Kostenpflichtiger Inhalt: Immobilien in Düsseldorf : Das Glasmacherviertel wird zum Großteil erneut verkauft

Rund 1700 Wohnungen sollen auf dem Gelände in Gerresheim entstehen. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Düsseldorf Drei Viertel des Projekts in Gerresheim wurden an private Investoren weiter veräußert – für 375 Millionen Euro. Am Zeitplan soll sich nichts ändern. Werden die Wohnungen nun teurer?