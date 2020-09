Freizeitangebote für Jugendliche in Düsseldorf : Jugendliche testen bei Rap, Graffiti oder Parkour ihr Talent

Bei der Kulturnacht für Jugendliche können unter anderem eigene Graffiti umgesetzt werden. Foto: Ilva Menzel

Stadtteile Am Wochenende wird die Nachtfrequenz“, ein Festival der Kreativität und Kultur für junge Menschen, gefeiert. Vor allen Dingen mitmachen ist angesagt.

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Jugendliche haben es in der Corona-Krise schwer: Begegnungen, Freizeit, Schule – alles ist eingeschränkt und an vielen Orten werden sie zudem nicht geduldet. Bei der Veranstaltung „Nachtfrequenz“ ist das anders: Alles dreht sich um Jugendliche und ihre kulturellen Projekte und Aktionen. In 82 Städten und Gemeinden in ganz Nordrhein-Westfalen findet vom 25. bis 27. September bei der „Nachtfrequenz“ ein abwechslungsreiches Programm von und mit Jugendlichen unter Corona-Bedingungen statt. In Düsseldorf beteiligen sich 14 Einrichtungen daran. Dort werden zum Beispiel Raps geschrieben, getanzt, Musik gemacht, Ausstellungen vorbereitet und Graffitis erstellt. Für die Aktionen muss man sich vor Ort anmelden. Der Eintritt ist meistens frei. Einen Überblick über die gesamte Nacht der Kultur gibt es im Internet unter www.nachtfrequenz.de. Eine Auswahl:

Wersten Unter dem Motto „Colour your life“, können Jugendliche ihre eigenen Graffitis aufsprühen, Tape Art, die Vielfalt der Klebekunst, kennenlernen und zu bunten Leuchtfarben tanzen. Los geht es am Freitag, 25. September, im Evangelischen Jugendzentrum im Hinterhof, Werstener Dorfstraße 90a, um 17 Uhr. Ende der Mitmach-Aktionen ist um 23 Uhr.

Oberbilk Bei einem Parkour muss man schnellst möglichst von A nach B kommen und dabei Hindernisse überwinden. Unter Anleitung eines professionellen Trainers können Jugendliche und junge Erwachsene (12-27 Jahre) die Trendsportart Parkour ausprobieren am Samstag, 26. September, in der Zeit von 17 bis 21 Uhr auf dem Gelände der Christuskirche, Kruppstraße 11.

Eller Kinder und Jugendliche durchstreifen ihr Quartier und halten persönliche Lieblingsorte fotografisch fest. Die Ergebnisse werden in einer Ausstellung präsentiert. Treffpunkt ist das Jugendzentrum Eller, Bernburger Straße 50, am Samstag, 26. September, von 18 bis 22 Uhr.

Wittlaer Die ganze Nacht durchzocken, online und analog, das ermöglicht die Einrichtung Nordkap.Familie am Heinrich-Walbröhl-Weg 10 in der Nacht von Samstag auf Sonntag. von 20 bis 9 Uhr gibt es dort Einzel- oder Teamwettbewerbe und Verpflegung für alle Tages- und Nachtzeiten.

Garath Die GestaltBar an der Fritz-Erler-Straße 22 verwandelt sich am Samstag, 26. September, von 19 bis 24 Uhr in eine Chill-Lounge. 13- bis 20-Jährige können dort Drinks genießen und cooler Musik lauschen.