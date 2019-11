Zentrum für Schulpsychologie : Strategien gegen Notendruck und Mobbing

Anja Niebuhr ist die Leiterin des Zentrums für Schulpsychologie. Sie sagt: „Die Probleme der Schüler spiegeln den Zustand der Gesellschaft.“ RP-Foto: Jörg Janßen. Foto: Jörg Janßen

Düsseldorf Das Zentrum für Schulpsychologie wird 60 Jahre alt. Das Land kündigt zusätzliche Stellen an.

Konzentrationsprobleme, Notendruck, Ausgrenzung, Mobbing in sozialen Netzwerken, Radikalisierung, Gewaltprävention: 60 Jahre nach ihrer Gründung sind die Aufgaben der Schulpsychologen vielfältiger und anspruchsvoller denn je. „Die Schulen spiegeln gesellschaftliche Entwicklungen, deshalb spüren wir auch in unserer Arbeit, dass das Klima in der Gesellschaft rauer und bisweilen aggressiver geworden ist“, sagt Anja Niebuhr. Sie leitet das Zentrum für Schulpsychologie mit seinen mehr als 20 Experten. Rund 1000 Fälle kommen pro Jahr neu auf den Tisch ihres Teams.

Der Bogen reicht von der Frage, ob ein Kind früher eingeschult werden kann bis hin zu Übergriffen auf dem Schulhof, mit denen ein Betroffener einfach nicht mehr klarkommt. Damit die Hemmschwelle, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, sinkt, sind jedem Psychologen bestimmte Düsseldorfer Schulen zugeordnet, an denen er auch Vor-Ort-Sprechstunden anbietet. „Zudem kann sich jeder, der Rat braucht, bei den Fachleuten in der Zentrale an der Willi-Becker-Allee melden“, sagt Niebuhr.

Zu den Entwicklungen der letzten Jahre gehört auch, dass sich klassische Erziehungsaufgaben in den Lebensraum Schule verlagern. „In einer Metropole wie Düsseldorf sind fast immer beide Partner berufstätig, die Taktung des Alltags ist eng und manchmal auch stressig, hinzu kommen die zahlreichen Freizeitaktivitäten des Nachwuchses“, beschreibt Niebuhr einen Trend. Dass diese Veränderung automatisch zu mehr Problemen führt, glaubt sie aber nicht: „Natürlich gibt es Familien oder Alleinerziehende, die überfordert sind, aber genauso gut haben das viele Berufstätige ganz gut im Griff. Eine gezielte Ansprache, Nähe und gemeinsame Aktivitäten finden dann halt am Nachmittag oder am frühen Abend statt. Das muss kein Nachteil sein.“ Sorgen bereitet ihr dagegen die Tatsache, dass sich Schüler heute schneller radikalisieren, das gelte für den religiösen genauso wie für den politischen Bereich. „Hier ist Prävention wichtiger denn je.“