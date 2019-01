Das Stahlwerk in Düsseldorf : Wo seit einem Vierteljahrhundert gefeiert wird

Die Party geht weiter: Seit einem Vierteljahrhundert wird im Stahlwerk getanzt und gefeiert. Foto: TONIGHT.de/Wassim Khoury

Düsseldorf Das Stahlwerk wird 25 Jahre alt. Grund genug für uns, einen Rückblick auf Partys, Promis und einen Namenswechsel zu wagen.

Von Birgit Wanninger

Zugegeben, die erste Veranstaltung war ein Flop. Rund 400 Leute waren gekommen, aber hauptsächlich Bekannte. Da hatte der junge Kaufmann Stefan Prill, der als Geschäftsführer im Tor 3 arbeitete, die Idee, ein, zwei Partys zu veranstalten. Ort war das seit der Wende 1989 leer stehende Gebäude der Mannesmann Röhrenwerke an der Ronsdorfer Straße 134.

Für Prill, geboren und aufgewachsen in Düsseldorf, sollte es eine Hommage an die Musikgruppe sein, die er am meisten verehrte: Kraftwerk. Noch heute mag Prill elektronische, minimalistische Musik. Und die Ronsdorfer Straße 134 war dafür in seinen Augen genau die richtige Event-Location: Keine direkten Nachbarn, die Haltestelle der U 75 in unmittelbarer Nähe.

Und so organisierte der damals 27-jährige am 17. und 18. Dezember 1993 gleich zwei Abende. Es wurde ein Desaster. Denn die Gäste kamen erst spät. Sehr spät. Richtig voll wurde es gegen 4 Uhr am Morgen, als im Tor 3, ebenfalls an der Ronsdorfer Straße gelegen, eine Musikveranstaltung zu Ende ging.

Es war bizzar, eine Flex lärmte und einige Mitglieder der Musikhochschule, die gekommen waren, sangen a-cappella „Mein kleiner grüner Kaktus“, zwischendurch gab es noch experimentelle Musik. Die engagierten DJ’s waren längst verschwunden. Prill und Clemens Haas von der Musikhochschule legten weiter auf. „Wir hatten nur zwei CD und 30 LP.“ Da versuchte Brauereichef Peter Frankenheim, der die Veranstaltung unterstützte, zu trösten: „Schwere Geburten werden die schönsten Kinder“, sagte er.

Heute kann Prill darüber lachen und weiß, dass Frankenheim Recht hatte. Doch damals war ihm ganz anders zumute. Denn was als Hommage an seine damalige Lieblingsband, die Pioniere der elektronischen Musik, Kraftwerk gedacht war, entwickelte sich für ihn zum Albtraum. Prill bekam einstweilige Verfügungen. Die Band verlangte, dass er den Namen nicht mehr benutzen durfte. „Ich glaube, ich war der Grund, warum Kraftwerk sich den Namen hat schützen lassen“, meint er.

Zwei Veranstaltungen unter dem Titel Kraftwerk – und das war es dann wohl, dachte der junge Unternehmer. Mitnichten. „Eigentlich doch eine schöne Veranstaltungshalle“, meinte damals ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu den Räumen. Und diese Worte klangen immer wieder in Prills Ohren.

Es folgte ein Jetzt-erst-recht – ohne Kraftwerk. Es ging zurück zu den Wurzeln, und der Name Stahlwerk war geboren. Das war vor 25 Jahren. Seitdem hat sich die Location in Lierenfeld zu einem großen Gemischtwarenladen entwickelt. Langsam, ganz langsam. Teenies und Oldies gleichermaßen kommen an die Ronsdorfer/Ecke Lierenfelder Straße – zu Konzerten, Karnevalssitzungen oder schlicht zum Essen. Je nachdem, war gerade im Angebot ist.

Aber der Reihe nach. Elektromusik sollte es nicht mehr geben. Kraftwerk erst recht nicht. Zunächst stand vielmehr Rockmusik im Vordergrund, anfangs nur vom Band, mit Disc-Jockeys. Das erste Live-Konzert gab 1993 ausgerechnet eine Kölner Band: Jürgen Zeltinger, kölsches Urgestein, rockte das Stahlwerk. Und Prill brachte es fertig, dem Kölner einen Fortuna-Schal um Hals zu legen. „Damit sang Jürgen Zeltinger dann weiter“, sagt Fortuna-Fan Prill lächelnd und auch heute noch stolz. Doch sein Herz gehört auch der DEG.

Partys zur Saisoneröffnung, zum Abschluss oder wenn es sonst was zu feiern gibt, die DEG-Spieler und deren Fans kommen ins Stahlwerk. Dem Eishockey-Club ist Prill eng verbunden. So eng, das die Familie Gossmann (Vater und Sohn Torhüter bei der DEG, Sohn Carsten vergangene Session Karnevalsprinz in Düsseldorf) 1997 das Objekt kaufte, bei dem Prill als Chef des Stahlwerks Mieter ist.

Inzwischen ist die Fortuna auch ein gern gesehener Gast. Fast schon eine Traditionsveranstaltung ist die Sitzung „Jeck auf Fortuna“. Pionier in Sachen Karneval ist allerdings die KG Regenbogen, die am 2. Februar das Dutzend voll macht. Seit zwölf Jahren steigt ihre Sitzungsparty im Stahlwerk. Und dann ist die Bude immer voll, der Laden ausverkauft.

Ob Atze Schröder (vor 20 Besuchern), Dieter Nuhr oder Herbert Knebel, sie alle traten und treten an der Ronsdorfer Straße auf. Comedy war ein Experiment, das der damalige Leiter des Haus der Jugend an der Lacomblestraße, Konrad Schnabel, angeregt hatte. Und es funktionierte.

Klein- oder Großveranstaltungen sind möglich, weil das Stahlwerk über drei voneinander unabhängige Bereiche (Halle, Club, Café) verfügt, die je nach Veranstaltungsgröße eingesetzt werden. Die Werkhalle mit rund 850 Quadratmetern ist die größte und für Großveranstaltungen vorgesehen, dazu zählen die 80er- und 90er-Jahre-Partys. Inzwischen ist auch die Nachfrage zu den 2000ern gestiegen. Ü-30 und Ü-40-Partys gibt es nicht mehr. Der Name sei schlicht überholt, weil zu den Events jede Altergruppe komme. „Wir sind generationenübergreifend“, sagt Prill.

Viele Veranstaltungen sind mittlerweile Tradition: Eine ist beispielsweise der jährliche Auftritt von Dieter Thomas Kuhn, dem einzigen Sänger mit Brusthaartoupet, bekannt auch unter dem Namen „die singende Föhnwelle“. Doch es geht noch schriller, und das nicht erst seit Guildo alle lieb hat. Seit 22 Jahren kommt Guildo Horn im Fledermaus-Outfit, Bademantel mit Flügeln und auf jeden Fall oberkörperfrei mit seinen „orthopädischen Strümpfen“ in der Vorweihnachtszeit nach Düsseldorf. Alle Jahre wieder gibt es dann die gleiche Zeremonie. Menschen jeden Alters ziehen Richtung Stahlwerk, verkleidet mit Nikolausmützen, Lichterketten und sonstigem skurrilen Weihnachtsschmuck. Der Termin für dieses Jahr steht schon: jetzt fest: der 30. November. Weihnachten mit Guildo Horn ist eine der wohl schrägsten Veranstaltungen an der Ronsdorfer Straße.

Aber es geht auch ganz gesittet, ja man könnte fast sagen vornehm zu. Dann, wenn in einer der Hallen das traditionelle Gänseessen steigt. Brust oder Keule, Wein oder Bier und jede Menge Beilagen. Dazu ein festlich gestalteter Raum in der Fabrikhalle mit einer noch festlicher gestalteten Tafel und jeder Menge Kronleuchter und Kerzen.

Prill war zur Gänsezeit Stammgast bei Möhker, und als er erfuhr, dass das Brauhaus schließt, entschloss er sich kurzfristig, das Essen in einer Halle des Stahlwerks auszurichten. Er wurde belächelt, hatte aber innerhalb von zwei Tagen 600 Plätze verkauft. Anfänglich stand noch Gabi Denkrad am Herd, die mit Ehemann Thomas das Brauhaus Möhker in Hamm betrieben hatte, das stadtbekannt war für seinen Martinsschmaus. Seit zwei Jahren allerdings ohne die begnadete Köchin. Sie hat sich mit ihrem Mann in den Ruhestand verabschiedet. Doch das Gänseessen geht weiter. Aus anfangs zwei Abendveranstaltungen sind inzwischen mehrere Termine im November geworden.

Apropos Essen: Für Prill ist es das neue Feiern. Vor sechs Jahren startete das Stahlwerk ein Experiment. Ein Streetfood-Festival an zwei Tagen. Und es kamen 16.000 Gäste. „Damit hatten wir nicht gerechnet.“ Doch aus dieser Erfahrung hat der Stahlwerk-Chef gelernt: Essen geht immer. Seitdem gibt es jeden ersten Donnerstag im Monat, zwölf mal im Jahr den so genannten Street-Food-Thursday nach dem Vorbild von London, Stockholm, New York oder San Francisco. Zehn bis 20 Aussteller kommen und bieten ihre Leckereiern an – aus Ghana, Mexiko oder Indonesien. Und das bei Wind und Wetter, denn das Street-Food-Festiaval findet dank der Lokalitäten drinnen und draußen statt.

Das Stahlwerk hat sich gewandelt, es gibt weniger Konzerte, und Prill setzt auf die Kulinarik. Er träumt von einem Wintermarkt. Das sei kein Weihnachtsmarkt, sondern ein Markt mit regionalen Produkten, sagt der Düsseldorfer. Der könnte parallel zum Gänseessen stattfinden. Auch ein Grünkohl-Abend wäre vorstellbar, oder sogar mehrere Und ein weiterer Wunsch wäre es, die Heiße Hexennacht, das Pendant zum Böse-Buben-Ball, am Karnevalssamstag wiederaufleben zu lassen. Zukunftsmusik. Aber Stefan Prill hat immer etwas gewagt, das sich dann wie von selbst weiterentwickelte.