Umzug in den Herbstferien : Marmortreppen und Rollrasen: Das Düsseldorfer Rückert-Gymnasium zieht in die Container

Packen mit an (v.l.): Dorothee Pietzko und Sabine Husemeyer mit Schülerin Ezana, René Marx, Cornelia Walter und Schüler Argjent. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Für zwei Jahre wechselt das Rather Gymnasium in ein Provisorium, weil das alte Gebäude aus den 1970er Jahren für mehr als 50 Millionen Euro saniert wird. Der Umzug in den Ferien ist eine Herausforderung.

Von Christopher Trinks

Seit Tagen stehen die Umzugswagen vor dem Friedrich-Rückert-Gymnasium nicht mehr still. Dutzende Tische, Stühle und Regale werden von den Möbelpackern zu den Lkws geschleppt. Ein Klassenzimmer nach dem anderen leert sich. Im Sekretariat kann zwar noch gearbeitet werden, doch auch dort ist der nahende Umzug nicht mehr zu übersehen. Wer Kaffee möchte, muss mit einem Plastikbecher vorliebnehmen – das Geschirr ist nämlich längst verpackt. Ein wenig wehmütig blickt Dorothee Pietzko durch ihr beinah leergefegtes Büro. „Es ist schon eine Ära in der Geschichte des Rückert-Gymnasiums, die zu Ende geht“, sagt die Schulleiterin, „aber gleichzeitig auch der Beginn einer neuen.“

Ein letztes Mal haben ihre Schüler am vergangenen Freitag das Rather Gymnasium in seiner alten Form betreten. Mit dem Beginn der Herbstferien starten auch die umfassenden Sanierungsarbeiten, die der Stadtrat im März beschlossen hatte. Innerhalb von zwei Jahren soll die Rückert-Schule nun kernsaniert und umfassend verändert werden. Der Bedarf ist dringend, nicht nur mit Blick auf die neue Fünfzügigkeit des Gymnasiums. Auch ein kompletter Neubau stand ursprünglich zur Debatte. Doch der Rat hatte letztlich dagegen entschieden – aus Kosten- und Zeitgründen. Nicht nur wegen der dadurch stark verkürzten Bauzeit ein Glücksfall, findet Pietzko. „Die Schulen aus den 1970er-Jahren wurden noch mit einer Fläche geplant, die heute nicht mehr möglich wäre. Ein Neubau wäre wohl wesentlich kleiner ausgefallen“, sagt sie. Zwar bleibt es damit im Wesentlichen bei der Raumaufteilung von 1973. Unter anderem erhalten aber die Naturwissenschaften einen Erweiterungsanbau. „Es wird hinterher eine komplett neue Schule sein“, meint Pietzko.

Info Kosten und digitale Ausstattung Kosten Die Kosten für die Baumaßnahmen inklusive Umzug von Rückert-Gymnasium und Abendschule belaufen sich auf 55 Millionen Euro. Dafür erhält die Schule eine energetische Sanierung der Gebäudehülle sowie eine neue Heizungs- und Belüftungsanlage. Sanierung Die Unterrichtsräume und das pädagogische Zentrum werden renoviert und digital ausgestattet.

Bis dahin wird der Schulbetrieb auf ein Container-Areal an der St. Franziskus-Straße ausgelagert. Die gesamte Schule mit allen Archiven und Sammlungen sowie der Schulbibliothek muss dafür umziehen – eine Mammutaufgabe, zu der die stellvertretende Schulleiterin Sabine Husemeyer ein bestimmtes Markierungssystem entwarf. Durch die farbigen Markierungen sollen die herumstehenden Umzugskartons – es sind Hunderte – nachher wieder zuzuordnen sein. Dennoch unterbricht immer wieder ein Umzugshelfer Husemeyer und fragt, was denn alles wegkann. Jeder Stuhl und jeder Tisch ist für ein bestimmtes Klassenzimmer vorgesehen. „Eine Auslagerung in dem Maße ist auch für die Stadt ein absolutes Novum“, sagt sie. Gleichzeitig biete so ein Umzug auch Anlass zur Entrümpelung. Beispielsweise die Kiste mit den blauen Gummienten, die nach irgendeinem Schulevent in der Vergangenheit in die Ecke gestellt und vergessen wurde. Oder die beachtliche, über die Jahre mit dem Kollegium mitgewachsene Tassensammlung des Lehrerzimmers. „Da hat so ein Umzug manchmal auch etwas Befreiendes, wenn man sich von so alten Dingen lösen kann“, ergänzt Pietzko.

Der Interims-Anlage sehen beide freudig entgegen. Wie akut der Sanierungsbedarf ist, zeigte sich noch einmal jüngst vor einigen Tagen, als es durch das Dach der alten Schule regnete. Die neue Container-Anlage ist dagegen hochmodern, mit Marmor-Treppen in den Schulfluren und Rollrasen auf dem Schulhof. „Die Schüler hatten bei dem Wort Container direkt eine Schreckensvision im Kopf. Doch in dem Fall hat die Stadt keine Kosten gescheut. Die Räumlichkeiten sind teilweise sogar schöner als hier“, sagt Husemeyer. Doch unabhängig davon sei die Wiederaufnahme des Schulbetriebs binnen 14 Tagen eine logistische Herausforderung. Vielleicht auch für so manchen Schüler, meint Pietzko schmunzelnd. „Mal schauen, wie viele von denen nach den Ferien dann hier vor verschlossenen Türen stehen.“