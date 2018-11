Prinzenpaar in Düsseldorf: Ein dreifaches Helau auf das neue Prinzenpaar

Düsseldorf Düsseldorf hat endlich wieder ein närrisches Oberhaupt: Martin Meyer ist jetzt kein einfacher Bürger mehr, genauso wenig wie Sabine Ilbertz.

Wenn 1000 Karnevalisten in der Stadthalle aufstehen und minutenlang mit Fähnchen wedeln, dann kann es sich nur um einen der Top-Termine in der Session handeln: Die von den Jecken lang ersehnte Kürung des Prinzenpaares stand am Freitagabend an.