Wiedereröffnung in Düsseldorf : Das Marionettentheater braucht eine neue Lüftung

Wiedereröffnung in Düsseldorf

Düsseldorf Das Theater an der Bilker Straße will im neuen Jahr wiedereröffnen. Das ist aber nur mit einer neuen Lüftungs- und Klimaanlage möglich. Jetzt geht es ums Geld.

Das Marionettentheater an der Bilker Straße 7 hat im März vorigen Jahres wegen der Pandemie seinen Betrieb eingestellt. Um im neuen Jahr wieder öffnen zu können, ist die Erneuerung der Lüftungs- und Klimaanlage nötig. Die Stadt will kräftig zuschießen, der Beschluss dafür fiel aber noch nicht im Kulturauschuss, auf Wunsch der Grünen ließ man den Punkt in den Hauptausschuss kommende Woche passieren. Hintergrund: Das Umweltamt soll dafür mehr als 580.000 Euro aus dem Klimaschutzetat zur Verfügung stellen, da die Maßnahme zu einer Emissions- und Kosteneinsparung führt. Nun ist die Frage, ob das Geld für die Anlage wirklich aus diesem Topf kommen soll.