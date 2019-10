Bundesweite Vorreiterrolle : Das Düsseldorfer KiD-Projekt hilft seit 25 Jahren Kindern mit Gewalterfahrung

Düsseldorf Vor 25 Jahren waren sie Pioniere auf einem hoch sensiblen Gebiet: die Gründer der damals einzigen Jugendhilfeeinrichtung, die gewaltgeschädigte Kinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren stationär aufnahm, um ihnen eine neue Lebensperspektive zu geben.

„Kind in Düsseldorf“ (KiD) heißt das an der Kronenstraße in Bilk beheimatete Projekt, dessen Wurzeln in der Kinderschutz-Ambulanz des Evangelischen Krankenhauses liegen. Inzwischen wurde es unter der Führung von Geschäftsführer Claus Gollmann zu einem Vorreiter mit bundesweiter Ausstrahlung. Ein „KiD“-Haus ist gerade in Berlin an den Start gegangen, weitere Häuser in Hamburg, Leipzig und im Land Brandenburg sind geplant.