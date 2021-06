Stadtbild in Düsseldorf : Das Dieterich Karree wird umfassend saniert

Das Dieterich Karree wurde 1978 errichtet und 2013 zum ersten Mal umfassend saniert. Seitdem herrscht wieder Leben rund um die Einkaufspassage an der Duisburger Straße. Foto: Marc Ingel

Pempelfort Der Eigentümer Redevco will vor allem energetische Maßnahmen in dem 1978 errichteten Komplex an der Duisburger Straße durchführen. Mieterhöhungen werden nicht ausgeschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Alles wirkt irgendwie wuchtig, der Zugang zu den Wohnhäusern erfolgt über einen Innenhof, der eine eigene, durchaus grüne Parallelwelt offenbart. Dennoch: So würde man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr bauen. Aber als das Dieterich Karree an der Duisburger Straße 1978 errichtet wurde, gab es etwas Vergleichbares kaum. Zuvor war hier bis 1974 noch die Brauerei der Brüder Dieterich ansässig, die sich damals in Düsseldorf dem Altbier verweigerten – ein Fehler, wie sich herausstellen sollte.

Jedenfalls: Es gab beim Dieterich Karree in den vergangenen Jahren zahlreiche Besitzerwechsel, Insolvenzen und eine Zwangsversteigerung. Der meistbietende, neue Eigentümer Pamera Cornerstone (für die Bayrische Versorgungskammer) möbelte die Einkaufspassage 2013 ordentlich auf, seitdem herrscht wieder Leben in den einst düsteren Gängen. Denn es ist ja alles da, was ein Shopping-Erlebnis so ausmacht: Aldi und Edeka, DM und Deichmann, ein Blumengeschäft und vieles mehr. Es gibt Gastronomie, Post und Sparkasse.

Im Vorjahr wurde der 38.000 Quadratmeter große Komplex mit Einzelhandelsflächen auf mehr als 11.000 Quadratmetern, einer riesigen Tiefgarage mit 660 Stellplätzen sowie fast 300 Wohnungen in neun Häusern mit 18.300 Quadratmeter Wohnfläche für mehr als 100 Millionen Euro an einen von Redevco gemanagten Fonds veräußert. Redevco wiederum hat jetzt mit 3Komma1 einen neuen Immobilienservice für die Verwaltung engagiert. Und neben dem technischen und kaufmännischen Objektmanagement haben sich die beiden Partner gemeinsam die umfangreiche Aufwertung und Umgestaltung des Quartiers zur Aufgabe gemacht.

Die neun Wohnhäuser gruppieren sich um einen grünen, verwinkelten Innenhof mit mehreren Freizeitangeboten. Foto: Marc Ingel

Neben einer neuen Innenhofgestaltung sind eine Vielzahl an Maßnahmen geplant, die den Wohnwert im Karree deutlich steigern sollen, heißt es von Redevco. Neben der Aufwertung und Umgestaltung der Eingangsbereiche, der Treppenhäuser und Flue sind soll es vor allem auch energetische Maßnahmen wie beispielsweise eine umfassende Dachsanierung geben. Ziel sei es, das Erscheinungsbild und die Aufenthaltsqualität für die Mieter und Besucher des Dieterich Karrees zu verbessern und die Energieeffizienz des Gebäudes nachhaltig zu optimieren.

Darüber hinaus wird die Integration verschiedener Serviceansätze und Digitalisierungsmöglichkeiten geprüft, die 3Komma1 bereits in anderen Quartieren erfolgreich umsetzt. „Ausschlaggebend für die Auswahl der 3Komma1 war die Erfahrung im Quartiersmanagement sowie die Einbettung in das umfassende Leistungsportfolio der Interboden Gruppe. Wir sehen ein enormes Potential im Dieterich Karree, das durch die Managementansätze von Redevco und 3Komma1 herausgearbeitet wird“, erklärt Daniel Neutzler, Asset Manager bei Redevco.

Bei Sanierungsarbeiten gehen bei Mietern allerdings auch immer die Alarmglocken an: Müssen sie Mieterhöhungen befürchten? Generell müsse man bei Umbauarbeiten in dem Objekt unterscheiden zwischen Renovierungen und Sanierungen sowie Modernisierungen, heißt es vom Eigentümer. Renovierungen und Sanierungen, wie Redevco sie im Bereich des Innenhofs, der Eingangsbereiche, der Treppenhäuser und der Flure plant, seien Maßnahmen, welche die optische Attraktivität sowie die Wohnqualität deutlich steigern, aber dennoch nicht zu einer Erhöhung der Mieten der bestehenden Mietverhältnisse führen würden, erklärt eine Sprecherin. „Die Bestandsmieter profitieren also uneingeschränkt von diesen umfangreichen Investitionen.“