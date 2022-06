Schule in Düsseldorf : Das Comenius wird vergrößert

Düsseldorf Die Gesamtkosten für die Erweiterung der Schule in Oberkassel belaufen sich auf etwa 25 Millionen Euro. Die Bauzeit beträgt rund 38 Monate.

Das Comenius-Gymnasium erhält einen Erweiterungsbau, jetzt wurde der Grundstein für das neue Gebäude in Oberkassel gelegt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 25 Millionen Euro. Das Projekt wird mit circa 400.000 Euro durch das Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen „Gute Schule 2020“ bezuschusst. Erste Vorarbeiten für den Erweiterungsbau haben bereits in den Sommer- und Herbstferien des vergangenen Jahres begonnen, die geplante Bauzeit liegt bei rund 38 Monaten. „Durch den Erweiterungsbau erhält das Comenius-Gymnasium rund 3900 Quadratmeter neue Lernfläche mit modernen und zeitgemäßen Kursräumen. Neben dem Erweiterungsbau können sich die Schüler außerdem auf ein neues Aula-Gebäude mit Mensa freuen“, erklärt Oberbürgermeister Stephan Keller .

Das Gebäude wird als drei- bis vier geschossiger Neubau errichtet, der an zwei Stellen in das Bestandsgebäude eingebunden wird. Das verbindende Element zwischen Neubau und Altbau bildet eine repräsentative, zweigeschossige Eingangshalle. Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus wird im Rahmen des Bauvorhabens auch der vorhandene und in die Jahre gekommene Aulagang abgerissen und neu errichtet. Mit der dadurch entstehenden Flächenvergrößerung kann die Mensakapazität der steigenden Schülerzahl angepasst werden. Der Neubau wird den seitlichen Küchenanbau einbinden und bekommt darüber hinaus einen zusätzlichen eigenen Eingang an der Lütticher Straße.