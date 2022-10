Stadtplanung : Das bleibt vom Ideenwettbewerb blau-grüner Ring

Düsseldorf 2019 gab es ambitionierte Stadtplanungsideen – umgesetzt werden soll davon aber nach heutigem Stand kaum etwas. Für die Gewinner des Wettbewerbs ist das ein Versäumnis der Stadt.

Ziel war es, die Kulturinstitute der Stadt besser zu vernetzen und höhere Aufenthaltsqualität für die Bürger zu schaffen, indem man Gewässer und Park- oder Grünanlagen als Verbindungselemente installiert. Angesichts der Fülle an Ideen sprach der damalige Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) von einem Realisierungszeitraum von 20 bis 25 Jahren.

Raumwerk-Projektleiter Jon Prengel und Aileen Treusch von Seehof sehen in dem Wettbewerb eine weltweit einzigartige Ausschreibung, öffentliche Räume zu verbinden und ein neues, kulturelles Selbstverständnis einer Stadt zu schaffen. „Wir haben ein Jahr lang versucht, die Probleme und Wünsche der Bürger aufzugreifen“, sagt Prengel. Treusch ergänzt: „Wenn bei so viel Partizipation nichts umgesetzt wird, führt das am Ende zu Resignation.“