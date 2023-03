Gastronomie in Düsseldorf Koch Holger Berens erfindet sich neu

So steht Holger Berens wieder selbst an seinem Molteni-Herd in seinem Restaurant im Hafen. Er will so lange in der Küche stehen, bis das Konzept komplett bei seinen Mitarbeitern steht. Die Speisekarte kann sich sehen lassen. Klein, aber fein. Es gibt typische Brasserie-Klassiker wie Austern und Crevette Rose (Berens: „Beste Qualität“) mit selbst gemachter Zitronen-Mayonnaise, Sushi und Pasta. Faridehs Kräuter und Gemüse Kichererbsen-Creme steht bei den vegetarischen Gerichten weiterhin auf der Karte. Die Meisterschülerin von Lüpertz hat es kreiert. „Das will ich“, hatte Berens beim Probieren gesagt und musste das Rezept haben. Seine Hummerschaumsuppe mit Ravioli, gefüllt mit Hummerragout, darf ebenso wenig fehlen wie Cordon Bleu, selbstverständlich vom Kalb. Die Champignon-Creme mit gebackenen Kalbsbries klingt ebenso verlockend wie der Island-Kabeljau in Riesling-Butter.