Apollo Varieté wird 25 Jahre alt : Das Apollo-Varieté feierte mit vielen prominenten Gästen sein Jubiläum

Düsseldorf Diese konnten sich bei einer Show vom hohen Niveau des Hauses überzeugen. Zu den Laudatoren gehörten Stephan Keller und Mona Neubaur.

Auf den Tag genau 25 Jahre, nachdem das Apollo-Varieté unter der Düsseldorfer Rheinkniebrücke eröffnet wurde, hat der Gründer des Unternehmens, Bernhard Paul, 250 Gäste zu einer Jubiläumsfeier eingeladen. Zu dem unterhaltsamen Abend kamen Vertreter aus Politik und Verwaltung und Bürger quer durch die Düsseldorfer Stadtgesellschaft. Unter anderem schritten am Montagabend – zumeist in Begleitung – Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, Schausteller Oscar Bruch, Fußballer Axel Bellinghausen , Landtagsabgeordneter Stefan Engstfeld , Chocolatier Heinz-Richard Heinemann , der ehemalige Oberbürgermeister Thomas Geisel und der Physiotherapeut der Klitschko Brüder, Aldo Vetere, über den roten Teppich.

Oberbürgermeister Stephan Keller würdigte in seiner Rede den unternehmerischen Wagemut, die Beharrlichkeit und Fantasie, die zur Realisierung des Varietés notwendig waren. „Es ist ein großes Glück, das Apollo in Düsseldorf zu haben“, sagt Keller. Mona Neubaur, stellvertretende Ministerpräsidentin NRW, bat Bernhard Paul, niemals aufzuhören, die Menschen zu verzaubern. „Wir brauchen diesen Zauber in dieser Zeit, da er uns allen so guttut“, so Neubaur.